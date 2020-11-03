Билан поздравил Плющенко с днём рождения посланием с Евровидения

https://static.news.ru/photo/4e3c6fd6-1e60-11eb-b3b5-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Дима Билан поздравил Евгения Плющенко оригинальным способом. Прославленному фигуристу исполнилось 38 лет, певец решил его порадовать снимком с конкурса «Евровидение».

Кадр сделан в 2008 году, на нём Плющенко стоит под российским флагом со скрипачом Эдвином Мартоном. Оба они выступали на сцене вместе с Биланом. Певец назвал фигуриста «самым лучшим, титулованным большим человечищем».

Лучший среди лучших, самый титулованный фигурист мира, мой друг. Я всегда знаю, что есть эта опция, которой я изредка пользуюсь, приехать к тебе и просто поболтать за жизнь, — подписал фото подопечный супруги фигуриста Яны Рудковской.

Подписчики артиста присоединились к поздравлениям и вспомнили былые успехи Плющенко. «С днём рождения, легенда», адресовали пользователи фигуристу свои поздравления.

Евгений Плющенко в свои 38 лет сделал головокружительную спортивную карьеру. У него две олимпийские медали, многочисленные победы на чемпионатах мира, Европы. Сейчас фигурист занимается тренерской работой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минспорт внёс изменения в список участников сборной России по фигурному катанию. Тренером фигуристки Алёны Косторной утверждён двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, также тренером спортсменки значится Этери Тутберидзе.