Дима Билан Дима Билан Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Дима Билан после скандального выступления в Самаре даст новый концерт в городе 29 сентября. Об этом в социальной сети написал губернатор области Дмитрий Азаров.

Звонила Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, — сообщил в Instagram руководитель региона.

Он добавил, что был вынужден вмешаться в ситуацию после большого количества полученных обращений. Азаров подчеркнул, что совершить ошибку намного легче, чем её признать, и предложить приехать снова с бесплатным концертом — за это исполнитель точно заслужил второй шанс.

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Самара, простим Билана? Вчера звонила Яна Рудковская @rudkovskayaofficial с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что пл.Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию, Всемирному дню Халяль. Не думал, что придется вмешаться в ситуацию, но, учитывая количество полученных обращений, иначе поступить не мог. Для многих людей День города - это долгожданный семейный праздник, отчего возмущения каждого земляка мне близки и понятны, также как и чувство гордости, стоящее за ними. И все же совершить ошибку намного легче, чем ее признать и предложить приехать снова с бесплатным концертом - за это Дима @bilanofficial точно заслужил второй шанс. Уверен, жители примут извинения, ведь самарцы отличаются добротой и отходчивостью. Надеюсь, на новом выступлении все будет хорошо, и в городе в очередной раз пройдут интересные выходные!)

Публикация от Дмитрий Азаров (@azarov.life)



Ранее News.ru писал, что Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на Дне города. Артист подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Видео его выступления появилось на YouTube. Гости мероприятия решили, что их кумир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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