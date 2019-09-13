https://static.news.ru/photo/f0c9c530-d589-11e9-b38e-fa163e074e61_660.jpg Дима Билан Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец Дима Билан после скандального выступления в Самаре даст новый концерт в городе 29 сентября. Об этом в социальной сети написал губернатор области Дмитрий Азаров.

Звонила Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, — сообщил в Instagram руководитель региона.

Он добавил, что был вынужден вмешаться в ситуацию после большого количества полученных обращений. Азаров подчеркнул, что совершить ошибку намного легче, чем её признать, и предложить приехать снова с бесплатным концертом — за это исполнитель точно заслужил второй шанс.