https://static.news.ru/photo/f0c9c530-d589-11e9-b38e-fa163e074e61_660.jpgДима Билан Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский певец Дима Билан после скандального выступления в Самаре даст новый концерт в городе 29 сентября. Об этом в социальной сети написал губернатор области Дмитрий Азаров.
Звонила Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, — сообщил в Instagram руководитель региона.
Он добавил, что был вынужден вмешаться в ситуацию после большого количества полученных обращений. Азаров подчеркнул, что совершить ошибку намного легче, чем её признать, и предложить приехать снова с бесплатным концертом — за это исполнитель точно заслужил второй шанс.
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Ранее News.ru писал, что Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на Дне города. Артист подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Видео его выступления появилось на YouTube. Гости мероприятия решили, что их кумир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.