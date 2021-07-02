Покровский обматерил Билана после отмены концерта

Российский музыкант и лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский матом наорал на певца Диму Билана после отменённого концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Выступление «Ногу свело!» должно было состояться 2 июля, а накануне Билан якобы не соблюдал COVID-ограничения во время своего шоу. Ролик доступен на официальной странице Покровского в соцсети Instagram.

Речь идёт о площадке Roof place в Петербурге. Несмотря на нецензурное слово в начале спича, Покровский отметил, что «вежливо говорит» с Биланом и подбирает слова.

Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и к публике, в частности, к нашей. <...> Мы будем пытаться перенести концерт либо сегодня в другое место, либо на другую дату. <...> Билан, это не очень было культурно, слышь меня? — обратился Покровский.

После Билана в Roof place должна была выступать группа «Ногу свело!». Но городской комитет по культуре выявил нарушения: во время шоу Билана не соблюдались коронавирусные ограничения — нарушалась социальная дистанция, а зрители практически не носили маски. И площадку закрыли для выступлений, передаёт RT.

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