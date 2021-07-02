Бизнес-партнёр Моргенштерна пожаловался на проблемы с их рестораном

Пока рэпер Моргенштерн развлекается на отдыхе и тратит миллионы, его партнёр по бизнесу жалуется в Instagram на проблемы с их общим рестораном «Кайф» (Kaif). По словам Эдуарда Попова, известного фанатам автоблогинга как Янис Грек, их заведение в центре Москвы пустует, а официанты вынуждены оставаться без чаевых.

В сторис Instagram известный блогер и бизнесмен написал , что персонал выходит в штатном режиме, хотя ресторан почти весь день абсолютно пустой. В связи с этим уже начались проблемы с выручкой. У Моргенштерна при этом денег хоть отбавляй, поэтому, вероятно, заведению удастся пережить временный кризис.

yanis.life/instagram.com

В свете последних событий происходит уничтожение сферы, и думаю, это только начало. Я никогда не ждал ни от кого помощи, просто не мешайте мне работать, — написал Грек.

В заключение он пожелал коллективу не падать духом, заверив, что руководство ресторана справится с любыми проблемами.

Моргенштерн объявил об открытии своего ресторана в сентябре, однако двери для посетителей открылись в конце октября. Рэпер решил открыть ресторан, заявив, что уже покорил музыкальную индустрию и «заскучал». В центре заведения установлен небольшой фонтан, вокруг много зелени. Ресторан находится на Большой Дмитровке. Вход в ресторан только для лиц старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что рестораторы Анастасия Татулова и Сергей Миронов рассказали об убытках отрасли из-за пандемических ограничений. Общепиту предрекли банкротство из-за QR-кодов.