«Безвкусица»: Садальский оценил золотой дворец главы ГИБДД по Ставрополью

Российский актёр Станислав Садальский прокомментировал фотографии «золотого дворца» арестованного главы ГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова. Интерьеры шикарного особняка артист оценил в Instagram.

Спорить о вкусах действительно не имеет смысла. Вкус либо есть, либо его нет. А вот о безвкусице, его подменяющей, поговорить можно. Вот как живут полиционеры ГИБДД! Это всего лишь полковник! <...> Безвкусица показывает, каким должен быть идеал, — написал Садальский.

35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым были задержаны в Ставропольском крае 20 июля. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, что их обвиняют в коррупции и что «верхушка» работала как настоящая мафия.

Ранее Станислав Садальский пожаловался на нехватку денег для путешествий. Из-за недостатка средств он не смог полететь во Францию на Каннский кинофестиваль, чтобы быть там вместе с актрисой Людмилой Максаковой, на которой собирается жениться.