Режиссёр «Бригады» анонсировал фильм о битве подлодки с кракеном

https://static.news.ru/photo/a1d04688-b8be-11eb-b3bc-96000091f725_660.jpg Алексей Сидоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр «Бригады» и «Т-34» Алексей Сидоров готовится к съёмкам фантастического фильма о битве подлодки с морским чудовищем «Кракен». Начало производства запланировано на 2022-й, передаёт ТАСС со ссылкой на гендиректора кинокомпании «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» Леонида Верещагина. Медиаменеджер рассказал о проекте во время очной защиты Фонда кино для лидеров отечественного кинематографа.

По его словам, все сценарные и художественные решения подчеркнут важность труда моряков, «без страха и упрёка» выполняющих свой долг. Сидоров отметил, что собирается использовать большое количество натурных съёмок, а также предложит артистам пройти обучение морскому делу. По мнению Сидорова, работа над лентой займёт несколько лет.

Это новый проект «Кракен», речь идёт о поединке нашей атомной подводной лодки с одним из самых страшных чудовищ Мирового океана <...>. Мы находимся в подготовительном периоде, снимать будем через год, может, чуть задержимся, — добавил Верещагин.

Кроме того, Тимур Бекмамбетов рассказал на питчинге про мультфильм «Ходжа Насреддин». Над проектом также работает Тэрри Россио, известный по анимационными блокбастерам «Шрек» и «Аладдин». Бюджет ленты составит почти 500 млн рублей, премьера запланирована на весну 2024-го.

На мероприятии также стало известно, что российский режиссёр Егор Баранов, известный по картинам «Гоголь», «Фарца» и «Аванпост», займётся созданием ленты «Метро 2033» по одноимённому роману Дмитрия Глуховского. Сценарий напишет Глуховский, команду продюсеров пополнят Валерий Федорович, Евгений Никишов и Иван Голомовзюк. На производство картины планируют потратить 700 млн рублей.