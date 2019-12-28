https://static.news.ru/photo/845a1444-299a-11ea-91c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: kostenko.94/instagram.com

Жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко подробно рассказала подписчикам в соцсетях об инциденте, в результате которого сломала руку. У девушки диагностировали закрытый перелом головки правой лучевой кости без смещения отломков.

Я просто шлёпнулась со всей дури на правую руку, которую подставила по инерции, чтобы облегчить приземление на спину. Сама виновата, набрала всего, пусть и легкого, в руки, ещё и носки скользкие надела, — написала Костенко на своей странице в Instagram.

Также модель заверила, что с малышом всё в порядке. Сразу после инцидента она отправилась на УЗИ, а уже после этого к травматологу.

Как ранее писал NEWS.ru, месяц назад Костенко госпитализировали сразу по возвращении с отдыха. Девушка рассказала, что ещё на курорте чувствовала недомогание.