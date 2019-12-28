Жена футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко подробно рассказала подписчикам в соцсетях об инциденте, в результате которого сломала руку. У девушки диагностировали закрытый перелом головки правой лучевой кости без смещения отломков.
Я просто шлёпнулась со всей дури на правую руку, которую подставила по инерции, чтобы облегчить приземление на спину. Сама виновата, набрала всего, пусть и легкого, в руки, ещё и носки скользкие надела, — написала Костенко на своей странице в Instagram.
Также модель заверила, что с малышом всё в порядке. Сразу после инцидента она отправилась на УЗИ, а уже после этого к травматологу.
Как ранее писал NEWS.ru, месяц назад Костенко госпитализировали сразу по возвращении с отдыха. Девушка рассказала, что ещё на курорте чувствовала недомогание.
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