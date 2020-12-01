Беременная Кети Топурия вместе с дочкой написали письмо Деду Морозу

https://static.news.ru/photo/12676f02-33d6-11eb-a813-fa163e074e61_660.jpg Кети Топурия Фото: keti_one_official/instagram.com

Певица Кети Топурия, находясь в интересном положении, запечатлела свою пятилетнюю дочь Оливию за любопытным процессом. Так, девочка старательно принялась писать письмо Деду Морозу и при содействии мамы стала перечислять свои добрые дела, выполненные в уходящем 2020 году.

Я помогаю маме, — сообщила Оливия.

На записи Топурия подсказывает дочке добрые поступки, которыми можно гордиться. Певица также напомнила Оливии, что она подарила свои ненужные игрушки нуждающимся детям.

Известно, что Топурия не так давно зарегистрировала отношения с Львом Деньговым. В ближайшее время она подарит возлюбленному ещё одного ребёнка. Отцом Оливии является бизнесмен Лев Гейхман. Пара рассталась в 2017 году.

Ранее NEWS.ru писал, что Топурия показала подписчикам снимок, на котором она позирует с Деньговым.

Пара позирует в домашней обстановке. Будущая мать одета в узкие джинсы и облегающую белую футболку, а Лев Деньгов запечатлелся в халате. На руках Топурия держит нового питомца — щенка породы бигль.