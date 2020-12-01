Беременная Кети Топурия вместе с дочкой написали письмо Деду Морозу

Певица Кети Топурия, находясь в интересном положении, запечатлела свою пятилетнюю дочь Оливию за любопытным процессом. Так, девочка старательно принялась писать письмо Деду Морозу и при содействии мамы стала перечислять свои добрые дела, выполненные в уходящем 2020 году.
Я помогаю маме, — сообщила Оливия.
На записи Топурия
Известно, что Топурия не так давно зарегистрировала отношения с Львом Деньговым. В ближайшее время она подарит возлюбленному ещё одного ребёнка. Отцом Оливии является бизнесмен Лев Гейхман. Пара рассталась в 2017 году.
Ранее NEWS.ru писал, что Топурия показала подписчикам снимок, на котором она позирует с Деньговым.
Пара позирует в домашней обстановке. Будущая мать одета в узкие джинсы и облегающую белую футболку, а Лев Деньгов запечатлелся в халате. На руках Топурия держит нового питомца — щенка породы бигль.