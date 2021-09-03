Бедствующий Лоза отказался в суде от миллиона рублей

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Бари Алибасов — младший, сын продюсера группы «На-На», впервые прокомментировал развод отца с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Накануне суд расторг брак, который продлился почти три года и сопровождался массой скандалов. О причинах развода Алибасова-старшего с Шукшиной и состоянии 74-летнего отца Бари-младший рассказал в беседе с NEWS.ru.

2 сентября мировой суд района Останкинский (Москва) поставил точку в трёхлетнем браке Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова. Да, их развели! — подтвердил NEWS.ru сын шоумена. По мнению Бари-младшего, брак с...