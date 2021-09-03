Бедствующий Лоза отказался в суде от миллиона рублей
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
15:19, 03 сентября 2021
Юрий ЛозаФото: Anton Belitsky/Global Look Press
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Певец и композитор Юрий Лоза, недавно заявивший о значительном снижении своих доходов за период пандемии коронавируса, отказался в суде от миллиона рублей по делу о незаконном использовании Первым каналом его песни «Плот». Об этом пишет MK.RU.
Я все вопросы по этому делу полностью доверил своим адвокатам, они принимают решения. Меня на суде не было. Они сами решают, что можно получить, а что нет, отталкиваясь от реальной ситуации, — признался обедневший Лоза.
Несмотря на то что юристы композитора отказались от компенсации морального вреда, которую сам музыкант оценил в миллион рублей, по запросу Лозы всё ещё проходят судебные разбирательства. Исполнитель требует удалить переделанную композицию «Плот» из эфира Первого канала и всех записей шоу «Голос», возместить ему 28 500 рублей за оплату госпошлины и 44 800 рублей, потраченные на услуги нотариуса, а также выплатить ему денежную компенсацию в размере 4 млн рублей за нарушение авторских прав.
Следующее слушание по делу состоится 11 октября.
Ранее композитор Юрий Лоза подал в суд на Первый канал за «неприемлемую для создателя версию оригинала» его песни «Плот» в эфире шоу «Голос».