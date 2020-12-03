Бари Алибасова госпитализировали из-за передозировки «Виагрой»

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73-летнего продюсера Бари Алибасова госпитализировали в Москве после того, как у него резко упало давление. Об этом сообщил пиар-директор артиста Вадим Горжанкин.

Бари Каримовичу вечером стало плохо. Вызвали скорую помощь. У него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если всё будет нормально, то в больнице он пробудет до субботы, - сообщил РИА Новости помощник продюсера.

Он добавил, что одной из версий резкого ухудшения самочувствия Алибасова стала «передозировка препаратом «Виагра».

Ранее стало известно, что Бари Алибасов и его помощница Виктория ждут ребёнка. Об этом заявил PR-директор артиста Вадим Горжанкин. По его словам, помощница Алибасова уже приняла решение, что будет рожать малыша. Она также выразила надежду, что ранее подавшая заявление на развод супруга продюсера — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — не передумает и доведёт процесс до конца. В социальной сети Алибасов также выложил пост и поблагодарил возлюбленную за ребёнка, писал NEWS.ru.