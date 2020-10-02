Бари Алибасов обвинил Ольгу Шукшину в домоуправстве

https://static.news.ru/photo/74dfed40-04b9-11eb-959a-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина издевается над звёздной матерью. С таким заявлением выступил продюсер Бари Алибасов.

По его словам, он и актриса решили съездить на кладбище, чтобы почтить память писателя Василия Шукшина. Однако поездку сорвала звёздная наследница, которая занялась домоуправством.

Решили с Лидой почтить его память и съездить на Новодевичье. Но не тут-то было! Её младшая дочь поставила замки на все комнаты на Бочкова. Оставила матери только отхожее место и кухню. На всех ТВ-шоу она изображает из себя Агнца Божьего, а дома терроризирует мать, — пожаловался артист.

При этом Алибасов опубликовал фото с актрисой, которое было сделано в четырёхкомнатной квартире на улице Бочкова. Это жилплощадь принадлежит Марии и Ольге Шукшиным.

Подписчики поддержали продюсера. По их словам, супругам лучше уехать на море, чтобы не пересекаться с такими детьми.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд иск к бывшему мужу Бари Алибасову и его помощнику Сергею Моцарю о признании недействительными сделок с квартирой в Новой Москве. Актриса пытается аннулировать акт дарения квартиры продюсеру и переоформление договора на его приятеля. Федосеева-Шукшина требует возвратить жилое помещение в свою собственность.

В свою очередь Алибасов не раз заявлял, что Шукшина желает смерти его супруге, так как сама претендует на квартиру на улице Бочкова, в которой раньше жил писатель Василий Шукшин. До суда, как писал NEWS.ru, на регистрационные действия с квартирой наложен запрет. Это сделано для того, чтобы недвижимость нельзя было продать.