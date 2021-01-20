Бабкина показала архивные фотографии Аллегровой

https://static.news.ru/photo/47131ef8-5b9b-11eb-b822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Российская певица Надежда Бабкина поздравила свою коллегу по цеху Ирину Аллегрову с днём рождения, опубликовав старые фотографии.

20 января Аллегровой исполнилось 69 лет. Бабкина пожелала певице долгих лет жизни и творчества. Поздравление она сопроводила снимками из личного архива, сделанными много лет назад. Поклонники отметили, что с годами обе женщины стали выглядеть только лучше.

Ира — шикарная женщина, очень эффектная, с чётким посылом и мощным нутром. Она очень чувственная. Глядя на неё, я всегда думаю: «Будь я мужиком — положила бы все силы, чтобы оказаться с нею рядом. Пусть даже ненадолго», — призналась Бабкина.

Аллегрова родилась в 1952 году в Ростове-на-Дону. Известна своими хитами «Странник», «Младший лейтенант», «Угонщица», «Привет, Андрей». В 2010 оду получила звание народной артистки РФ.

Как писал NEWS.ru, советская и латвийская певица Лайма Вайкуле ввела в ступор часть своих подписчиков в социальных сетях. Звезда эстрады опубликовала поздравление с Новым годом. На кадрах исполнительница в очках и с более короткой стрижкой. Фанаты заявили, что 66-летняя Вайкуле выглядит старше, чем раньше. Юзеры добавили, что с трудом узнали кумира.