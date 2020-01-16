https://static.news.ru/photo/85d81cec-3860-11ea-83a4-fa163e074e61_660.jpg Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хореограф Илья Авербух предоставил Яне Рудковской документы, доказывающие правомерность использования в его шоу композиции Димы Билана «Держи».

Накануне музыкальный продюсер обвинила его в нарушении авторских прав и пригрозила штрафом в 5 млн рублей.

По словам Авербуха, право на публичное исполнение фонограмм было получено ими в рамках подписанного договора от 04.04.2019 г. с «Всероссийской организацией интеллектуальной собственности». Кроме того, автор текста и музыки песни «Держи» Денис Ковальский получил причитающиеся денежные отчисления, пишет StarHit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская обвинила хореографа в маленьких зарплатах своим фигуристам. Продюсер считает, что Авербух мог бы «накинуть спортсменам высокого уровня за выдающиеся показатели КПД».