Хореограф Илья Авербух предоставил Яне Рудковской документы, доказывающие правомерность использования в его шоу композиции Димы Билана «Держи».
Накануне музыкальный продюсер обвинила его в нарушении авторских прав и пригрозила штрафом в 5 млн рублей.
По словам Авербуха, право на публичное исполнение фонограмм было получено ими в рамках подписанного договора от 04.04.2019 г. с «Всероссийской организацией интеллектуальной собственности». Кроме того, автор текста и музыки песни «Держи» Денис Ковальский получил причитающиеся денежные отчисления,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская обвинила хореографа в маленьких зарплатах своим фигуристам. Продюсер считает, что Авербух мог бы «накинуть спортсменам высокого уровня за выдающиеся показатели КПД».
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