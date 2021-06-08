Авербух резко высказался о разнице в возрасте с Арзамасовой

https://static.news.ru/photo/434fdedc-c84c-11eb-94e2-96000091f725_660.jpg Илья Авербух Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский хореограф и фигурист Илья Авербух в резкой форме высказался про разницу в возрасте с женой — актрисой Елизаветой Арзамасовой. Своими мыслями он поделился в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Много говорить по этому поводу он не захотел.

Важнее твоего человека ничего для меня нет. Всё остальное — суета сует. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. И отвечать. Ребят, времени мало. Погрязнуть в ответах бессмысленно. Все, кому хочется говорить, они будут говорить. И будут говорить об этом бесконечно, — заявил Авербух.

Шоумен добавил, что они с 26-летней Арзамасовой не собираются создавать вокруг своей семьи тайну и лишнюю шумиху, супруги дают поклонникам только «нужную» информацию. Фигурист считает, что за всё время их отношений произошло три самых важных события, о которых они рассказали аудитории: начало романа, свадьба и беременность Елизаветы. Авербуху 47 лет.

Накануне его жена показала, как наслаждается отдыхом в свой выходной день. Звезда «Папиных дочек» ждёт ребёнка и не скрывает своего положения. Девушка сфотографировалась со сладкой ватой в руках. Лицо будущей мамы сияет блаженной улыбкой.

Коллеги и подписчики засыпали Арзамасову поздравлениями. Актриса вышла замуж за прославленного фигуриста в конце прошлого года. Свадьба прошла очень скромно и в тихом семейном кругу. Поклонники узнали о бракосочетании двух знаменитостей позже.

Как сообщалось ранее, звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова на своей странице в Instagram посоветовала своим подписчицам не следовать навязанным стандартам красоты. По словам артистки, главный секрет привлекательности — это быть собой.