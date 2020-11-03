Асмус рассказала, чем займётся после развода с Харламовым

https://static.news.ru/photo/a0ff7b24-1d7e-11eb-b3c2-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Асмус поделилась планами на жизнь после развода с шоуменом Гариком Харламовым. Актриса призналась, что хочет «капитально отдохнуть», но не представляет, как это сделать, так как через несколько дней начинает «жутко тосковать» по дому.

Только недавно актриса вернулась в Москву. Она заявила, что российская столица — это «абсолютно её город», так как Кристина Асмус выросла здесь.

Я давно хочу уехать капитально отдохнуть. Прямо на несколько месяцев перезагрузиться. Но не представляю, как буду. Я всегда через несколько дней после отъезда жутко тоскую по дому. А вы? Откуда вы? Любите ли вы свой город? Или хотели бы переехать? Если да, то куда? — завела беседу в Instagram с подписчиками актриса.

Поклонники поддержали предложенные Асмус дебаты довольно вяло. Один написали, что хотели бы уехать в Сочи, другие похвалили Москву, ещё одни пригласили экс-жену Харламова в Якутск, предупредив, что там «прохладно». Вероятно, от звезды «Интернов» ждали больших откровений по поводу будущего и жизни без популярного комика.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи Сети жёстко раскритиковали актрису Кристину Асмус за облегающий кислотный костюм, который знаменитость надела на съёмки шоу «Золото Геленджика». В своём Instagram Асмус выложила фото в комбинезоне неонового зелёного цвета с изображением рептилии и фиолетовой шляпе с широкими полями.