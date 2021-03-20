Асмус представила «нового любовника»

https://static.news.ru/photo/187b12ca-898c-11eb-860c-96000091f725_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус разместила несколько фотографий с неким мужчиной. Поклонники приняли его за нового любовника девушки.

Появление в Instagram актрисы неизвестного мужчины, который обнимает Кристину, вызвало массу вопросов у подписчиков. Всех волнует, кто это изображён на кадрах вместе с ней. Один из поклонников прямо задал вопрос, не новый ли это любовник.

Конечно! Ко мне в ленту только через постель попасть можно, — ответила актриса.

Асмус также пошутила, что сообщит о новых датах легендарного провокационного шоу «Вернувшиеся», с победителем которого она может оказаться один на один в комнате.

Кристина Асмус сейчас не состоит ни в каких отношениях, она воспитывает семилетнюю дочь Настю. В прошлом году актриса развелась с шоуменом Гариком Харламовым. Решение о разводе было обоюдным.

Как писал NEWS.ru, ранее Асмус ответила на часть вопросов подписчиков. Фанаты интересовались её гардеробом, историей поступления в театральный вуз, новыми интервью и планами на будущее. Конечно, больше всего сообщений — про отношения с бывшим мужем, юмористом Гариком Харламовым.