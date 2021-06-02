Асмус показалась в объятиях недавно женившегося известного актёра

Фото Кристины Асмус в объятиях известного актёра Сергея Гилева появился в Сети. Артист обнимает экс-супругу Харламова пониже спины, актриса буквально светится от счастья.
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Звезда сериалов «Чики» и «Содержанки» подписал фото просто:
Моя.
Известно, что снимок был сделан две недели назад на курорте, а в начале года актриса, общаясь с поклонниками в соцсетях, намекнула, то у ней был роман с коллегой на съёмочной площадке.
Интересно, что Гилев только недавно женился на журналистке Екатерине Дмитриевой, но это не помешало артисту «распускать руки» во время съёмок. Фото актёр опубликовал на странице в одной из соцсетей.
Как сообщалось ранее, российский комик Гарик Харламов подогрел слухи о романе с коллегой по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук. Он и девушка отправились в совместное путешествие с солистами группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской в Сочи.