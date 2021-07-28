Асмус показала фото с другим мужчиной, когда была женой Харламова

Российская актриса Кристина Асмус на своей официальной странице в социальной сети Instagram показала фото с мужчиной в кепке и тёмных очках. Высокий молодой человек чем-то напоминает экс-супруга звезды — юмориста Гарика Харламова. Но артистка сразу опровергла сомнения в комментариях под постом: «Это я не с Гариком».

Она объяснила , что снимку полтора года, а рядом с ней её коллега — актёр Борис Дергачёв, а кадр сделан во время съёмок фильма «Булки» на Шри-Ланке. Дергачёв известен по лентам «Аритмия», «Огонь» и «Гуляй Вася».

Тогда ещё не было никакого разрыва связок, никакой пандемии и я была замужем. Сейчас здесь всё по-другому. Улицы пустуют. Массовку нам не дают, с местными контактировать нельзя, ходить никуда тоже. Прилететь из группы разрешили в страну только 11 людям. Ураганы и ливни каждый день, — подчеркнула Асмус.

В начале июля Асмус привела в недоумение фанатов, показав снимок из больничной палаты на костылях и в гипсе. Актриса не стала пояснять, что происходит. Экс-жена Гарика Харламова ещё больше заинтриговала поклонников подписью к снимку. Большинство фанатов предположили, что это новый образ актрисы в кино, а больничная палата всего лишь антураж. Но некоторые отнеслись к этому совершенно серьёзно.

Как сообщалось ранее, российская актриса Кристина Асмус намекнула на новый роман. В своём Instagram она подтвердила, что больше не одинока, и рассказала о новом проекте, сюжет которого описывает её несчастный брак с комиком Гариком Харламовым.