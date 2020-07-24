Асмус и Харламов отписались друг от друга в Instagram

https://static.news.ru/photo/333cceb0-cdd4-11ea-8c3a-fa163e074e61_660.jpg Кристина Асмус Фото: asmuskristina/instagram.com

Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов отписались друг от друга в Instagram. Пара находится в процессе развода.

На странице Кристины продолжают появляться посты, связанные с темой развода. Так, недавно Асмус опубликовала на своей странице шуточную фотографию о разделе имущества после развода с шоуменом. На снимке она с грустным лицом сидит на мопеде, загруженном одеялами и прочими баулами с вещами. Сопроводила Асмус это фото подписью «Разделили имущество» и тремя смайликами. Последний пост она подписала фразой: «Главное не падать духом». Рядом стоят три смеющихся эмодзи.



Сообщение о разводе артисты опубликовали 22 июня. Резидент Comedy Club и актриса попросили журналистов не беспокоить их, так как ближайшее время они не собираются комментировать этот болезненный момент. При этом и Харламов, и Асмус подчеркнули, что в их разводе никто не виноват, и пообещали остаться любящими родителями для дочки и сохранить дружеские отношения.

Однако ведущий шоу Comment Out, куда звезды приходят, чтобы творить дикие и безрассудные поступки, Владимир Маркони заявил, что юморист Харламов и его супруга стали новыми гостями его YouTube-шоу. В итоге Харламов выступил с язвительным опровержением.

Кажется, подписки в Instagram говорят об отношениях среди звёздных пар намного больше, чем их слова. Так, этой весной СМИ сообщили о том, что одна из самых известных пар российского шоу-бизнеса — Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков — больше не вместе. Сами супруги никак не прокомментировали эти слухи. Позже, писал NEWS.ru, Исхаков заявил, что их брак трещит по швам и они не живут вместе. Однако певица по-прежнему подписана в соцсети на своего супруга, а вот фотограф больше не следит за ней в Instagram.