Артист Певцов почтил память погибшего сына видеозаписью

https://static.news.ru/photo/08213a52-eded-11ea-8805-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актёр Дмитрий Певцов на своей официальной странице в социальной сети обнародовал трогательную видеозапись, посвящённую его сыну Даниилу, погибшему восемь лет назад. На момент смерти наследнику артиста было 22 года.

На кадрах можно увидеть фотографии с Даниилом Певцовым, которые в формате слайд-шоу сменяют друг друга. Погибший сын артиста на снимках запечатлён как в детском возрасте, так и во время уже подростковых и взрослых встреч с отцом и друзьями.

Восемь лет уже... Покой, Господи, душу раба твоего Даниила, — написал Певцом в Instagram.

Брак артиста с матерью старшего сына — однокурсницей по ГИТИСу Ларисой Блажко — оказался неудачным. Через некоторое время после рождения ребёнка пара распалась.

От второго брака у актёра есть сын. Его зовут Енисей. Именно вторая супруга Ольга Дроздова уговорила Певцова наладить отношения со старшим сыном, с которым после развода с Блажко они мало общались.

Музыкант Гарик Сукачёв посвятил Даниилу песню после гибели юноши. Композиция получила название «Птица».

Как ранее писалNEWS.ru, госпитализированный в больницу в Коммунарке народный артист РФ Дмитрий Певцов записал видеообращение, в котором резко ответил распространяющим слухи о том, что он впал в кому.