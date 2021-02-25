Архивное видео маленьких двойняшек Пугачёвой и Галкина появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/3fb11070-77c5-11eb-8cd3-96000091f725_660.jpg Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ролик шестилетней давности с двойняшками Аллы Пугачёвой и Максима Галкина появился на фанатской страничке Лизы Галкиной. На кадрах малыши, которым по полтора года, гуляют во дворе замка в деревне Грязь.

Дело происходит зимой. Карапузы одеты в теплые комбинезоны и шапки. Малыши забавно топчутся по тонкому слою снега, разглядывают наряженную ёлку и играют в снежки. Оба улыбаются в камеру.

Ролик настолько умили поклонников Примадонны, что они не сдержали своего восторга. «Два комочка», «Красотульки», умилялись в комментариях пользователи.

В этом году Лизе и Гарри Галкиным исполнится по восемь лет. Они закончат первый класс в одной из элитный московских школ. Дети делают успехи в музыке и иностранных языках. Фанаты Пугачёвой не раз отмечали раскованность и таланты детей.

Что касается звёздных родителей, Алла Пугачёва и Максим Галкин в этом году отметят десятилетие совместной жизни.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шоумен Максим Галкин обнародовал фотографию подарка ко Дню защитника Отечества, который его супруга певица Алла Пугачёва и их дочь Лиза сделали мужской половине семьи. Этим презентом оказались рубашки для юмориста и самого младшего из четы Галкины-Пугачёвых — юного Гарри.