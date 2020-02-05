https://static.news.ru/photo/672e6706-47ec-11ea-8a12-fa163e074e61_660.jpg Диана Арбенина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица и музыкант Диана Арбенина — мама двойняшек Марты и Артёма, которым 4 февраля исполнилось 10 лет. Лидер группы «Ночные снайперы» объяснила, почему скрывает отца своих детей не только от общественности, но и от них самих.

Ходили слухи, что двойняшки появились в результате ЭКО, но певица категорически опровергла эти слухи и заявила, что у Артёма и Марты есть папа в привычном смысле слова.

45-летняя звезда рассказала, что отцом её детей стал молодой и красивый мужчина, который переехал из США в Россию, но имя его так и не назвала. При этом она то называла его хирургом, то бизнесменом, не имеющим отношения к шоу-бизнесу, пишет «Комсомольская правда».

Брат и сестра до сих пор незнакомы со своим отцом. Диана говорит, что её наследники иногда спрашивают, почему у них нет папы. В ответ певица ужасно возмущается, ведь папа у Марты и Артёма есть, просто они не живут вместе.

С папой близнецов мы классные друзья, но мы не любим друг друга. А ведь как-то странно жить вместе и не любить, — считает Арбенина.

Арбенина родила Марту и Артёма, когда ей было 35 лет. Решение о детях было обдуманным, но первый раз ей в голову пришла такая мысль, когда сидя за столом у друзей, внезапно на глаза попался чужой ребёнок. Тогда она поняла, что хочет стать матерью, однако вместо одного малыша неожиданно появились двое.

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