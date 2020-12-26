«Антитела — давно»: директор Niletto об участии в празднике дочки Бородиной

https://static.news.ru/photo/d794ce6a-484d-11eb-984b-fa163e074e61_660.jpg NILETTO Фото: niletto_official/nstagram.com

Рэпер из Екатеринбурга Данила Прытков (Niletto) выступил на дне рождения дочери телеведущей Ксении Бородиной Теоны только после того, как получил результат теста на COVID-19. Об этом рассказала представитель артиста Ирина Щербинская.

Она подчеркнула, что Бородина пускала всех членов коллектива на праздник только с отрицательными результатами тестирования.

У нас попросили сдать тест на коронавирус. Мы регулярно их сдаём, потому что мы регулярно где-то выступаем. В принципе, у нас у всех антитела уже давно, с лета. На ПЦР и на антитела, — сказала Щербинская в эфире Пятого канала.

Директор Niletto отметила, что на празднике Теоны соблюдались очень строгие меры и артистов просили предоставить свежие справки, при этом относительно гостей Щербинская ответить ничего не смогла.

Не знаю, как гости. Есть же администратор у заказчика, Ксении. Мы пришли, всем показали. Всё. Мы же заходили через служебный вход. Вышли, выступили. Насколько я понимаю, нам говорили: «Мы соблюдаем все меры безопасности, так что, ребята, принесите, пожалуйста, справки», — отметила представитель Niletto.

Скандал в соцсетях разгорелся после того, как Ксения опубликовала в Instagram видео с праздника дочки. На кадрах не было ни одного человека в маске.

Теоне исполнилось пять лет. Она — вторая дочь Ксении, которую она родила в браке с предпринимателем Курбаном Омаровым. От первого замужества у звезды есть старшая дочь Маруся.

Niletto на празднике спел свои хиты «Ты такая красивая» и «Любимка». Именинница призналась, что счастлива. А рэпер отметил, что это главное. После этого дети, приглашённые на праздник, сами спели один из хитов рэпера, сообщал NEWS.ru.