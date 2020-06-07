Анна Семенович стала брюнеткой

Певица и телеведущая Анна Семенович радикально изменила имидж, перекрасившись в брюнетку. В новом образе она передала привет подписчикам в Instagram.
Поклонники давно привыкли к светлым локонам исполнительницы — это является её фирменной чертой ещё со времен выступления в группе «Блестящие». Несколько раз Анна признавалась, что ей поднадоел образ блондинки, и она хочет обновления, — пишет «Экспресс газета».
Певица устроила опрос о новом образе среди поклонников: 58% проголосовавших согласились, что девушка выглядит «офигенно», а оставшиеся ответили, что им «просто нравится».
Как писал NEWS.ru, в мае Семенович посетовала, что никак не может избавиться от лишних пяти килограммов, которые набрала за время самоизоляции.