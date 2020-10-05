Анна Седокова рассказала о сексуальном насилии в детстве

https://static.news.ru/photo/f744ab5e-0734-11eb-ae29-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: annasedokova/instagram.com

Певица Анна Седокова презентовала книгу «Я сильная. Я справлюсь», в которой в том числе рассказала, как в детстве её пытался изнасиловать друг матери.

Своё выступление артистка начала с интриги — она заявила, что в книге содержится очень много того, о чём она ранее никогда не говорила. Седокова зачитала отрывок.

Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы ночами дядя Серёжа не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге, с каждым разом забираясь всё выше и выше. Я перестала спать ночами — с ужасом ждала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты и я услышу тяжёлые шаги, — цитирует певицу StarHit.

Она также рассказала, что отношения с матерью у неё до сих пор натянутые, так как она не может её простить. Справиться с негативными воспоминаниями не помогли ни психолог, ни прочитанная книга «Радикальное прощение».

Артистка вспомнила, что когда ей исполнялось 20 лет, мать зачем-то привела на праздник того самого дядю Серёжу.

В книге звезда затронула тему первого неудачного брака и незапланированной беременности. Седокова также рассказала, что будет помогать девушкам, которые хотят открыть собственное дело.

Ранее Анна Седокова поделилась с подписчиками личными интимными предпочтениями. По словам исполнительницы, она очень любит секс по утрам. Звезда говорит, что ради интима в ранее время суток можно даже «стать жаворонком». Певица не только заявила о личных предпочтениях, но и привела результаты исследования западных учёных. Утренний секс, передаёт девушка выводы научных специалистов, крайне полезен для здоровья человека. Также исполнительница отметила, что половой акт в начале дня длится дольше, чем вечером. Этот способ проведения времени певица назвала «настоящим секретом доброго утра». По её словам, ради такого можно изменить свой режим сна, писал NEWS.ru.