Анна Седокова обнародовала «свадебное фото» с Янисом Тиммой

https://static.news.ru/photo/f073612a-d3dc-11ea-b424-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/annasedokova

Украинская певица Анна Седокова, которая готовится связать себя узами брака с латышским баскетболистом подмосковного клуба «Химки» Янисом Тиммой, опубликовала в Insragram их совместное «свадебное» фото. Шуточный снимок сделан с помощью тантамарески — так называется стенд для фотосъёмки с прорезями для лиц.

На плакате нарисованы жених, который держит на руках невесту в подвенечном платье и с фатой на голове.

Это могли бы быть мы... и это мы. Срочные новости и мои самые красивые свадебные фотографии, — подписала кадр Седокова, сопроводив комментарий смайликами.

Изображение повеселило поклонников артистки, которым она предложила написать пожелания молодожёнам. Они ответили добрыми словами о грядущем счастье в семье и сделали паре множество комплиментов.

Желаю вам вечность оставаться самыми счастливыми. Чтоб когда вы стали очень старыми вы всё равно гуляли за ручку и втирали мазь от артрита друг другу, — сказано в одном из комментариев.

О романе Седоковой с Тиммой стало известно в октябре 2019 года, когда влюблённые проводили совместный отдых в Турции. Баскетболист на девять лет моложе своей 37-летней возлюбленной. В июле 2020 года он сделал ей предложение руки и сердца, та ответила согласием.

Седокова дважды была замужем, она воспитывает троих детей. У Тиммы есть сын от предыдущего брака.

Ранее, как писал NEWS.ru певица рассказала, как начинались её отношения с баскетболистом.