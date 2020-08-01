Анна Седокова обнародовала «свадебное фото» с Янисом Тиммой

Украинская певица Анна Седокова, которая готовится связать себя узами брака с латышским баскетболистом подмосковного клуба «Химки» Янисом Тиммой, опубликовала в Insragram их совместное «свадебное» фото. Шуточный снимок сделан с помощью тантамарески — так называется стенд для фотосъёмки с прорезями для лиц.
На плакате
Это могли бы быть мы... и это мы. Срочные новости и мои самые красивые свадебные фотографии, — подписала кадр Седокова, сопроводив комментарий смайликами.
Изображение повеселило поклонников артистки, которым она предложила написать пожелания молодожёнам. Они ответили добрыми словами о грядущем счастье в семье и сделали паре множество комплиментов.
Желаю вам вечность оставаться самыми счастливыми. Чтоб когда вы стали очень старыми вы всё равно гуляли за ручку и втирали мазь от артрита друг другу, — сказано в одном из комментариев.
О романе Седоковой с Тиммой стало известно в октябре 2019 года, когда влюблённые проводили совместный отдых в Турции. Баскетболист на девять лет моложе своей 37-летней возлюбленной. В июле 2020 года он сделал ей предложение руки и сердца, та ответила согласием.
Седокова дважды была замужем, она воспитывает троих детей. У Тиммы есть сын от предыдущего брака.
Ранее, как писал NEWS.ru певица рассказала, как начинались её отношения с баскетболистом.
Добавьте наши новости в избранные источники