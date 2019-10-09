https://static.news.ru/photo/15634714-ead3-11e9-87c0-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова опубликовала фото со своим новым возлюбленным — латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. На снимке 36-летняя певица запечатлена со своим новым возлюбленным со спины.

Парочка заснята в аэропорту, они идут, держась за руки.

Ведь мы до самого конца по одному пути, — так подписала фото артистка.

Instagram @annasedokova

О романе певицы и баскетболиста слухи поползли ещё в августе, когда пару сфотографировали во время совместного отдыха в Турции. Влюблённые на тот момент старались скрывать отношения, но всё же разразился скандал. Жена Тиммы Сана обвинила Седокову в том, что она разрушила её семью и заставила отца бросить маленького сына.

На это певица ответила, что спортсмен начал встречаться с ней после того, как ушёл от жены, и назвала Яниса «самым добрым и порядочным человеком». У Седоковой трое детей, все они появились на свет от разных отцов.

Ранее News.ru сообщал, что экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова закрутила роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщила жена спортсмена, которую супруг выгнал из квартиры вместе с их годовалым сыном.