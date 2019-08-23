https://static.news.ru/photo/8a1cb3c6-c5f6-11e9-9b9b-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: www.instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Знаменитая оперная певица Анна Нетребко поразила поклонников откровенным платьем с леопардовым принтом, в котором она появилась за день до официального открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи в компании звёзд российского шоу-бизнеса.

На фотографии, которую Нетребко разместила в Instagram, она запечатлена в компании композитора и организатора конкурса Игоря Крутого, певца Филиппа Киркорова и своего супруга, оперного певца Юсифа Эйвазова.

Несмотря на пышные формы, оперная дива выбрала для вечера откровенное платье с глубоким декольте и высоким разрезом на подоле. Хищный леопардовый принт, по мнению подписчиков, сделал образ еще более смелым и сексуальным.

Вы здесь похожи на бенгальскую кошку! Очень грациозно и гармонично! — прокомментировала снимок пользовательница соцсети.

Некоторые поклонники также сравнили Нетребко с египетской царицей Клеопатрой, а позже пришли к выводу, что российская певица гораздо лучше.

Такая разная и такая прекрасная, — написал восхищённый поклонник.

Ранее News.ru писал о том, что знаменитая оперная певица Анна Нетребко во время выступления в честь чествования интенданта и директора концертного зала в Баден-Бадене Андреаса Мёлих-Цебхаузера залезла на стол и исполнила арию. При этом звезда была одета в мини-юбку и туфли на высоких каблуках.