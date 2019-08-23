Знаменитая оперная певица Анна Нетребко поразила поклонников откровенным платьем с леопардовым принтом, в котором она появилась за день до официального открытия международного музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи в компании звёзд российского шоу-бизнеса.
На фотографии, которую Нетребко разместила в Instagram, она запечатлена в компании композитора и организатора конкурса Игоря Крутого, певца Филиппа Киркорова и своего супруга, оперного певца Юсифа Эйвазова.
Несмотря на пышные формы, оперная дива выбрала для вечера откровенное платье с глубоким декольте и высоким разрезом на подоле. Хищный леопардовый принт, по мнению подписчиков, сделал образ еще более смелым и сексуальным.
Вы здесь похожи на бенгальскую кошку! Очень грациозно и гармонично! — прокомментировала снимок пользовательница соцсети.
Некоторые поклонники также сравнили Нетребко с египетской царицей Клеопатрой, а позже пришли к выводу, что российская певица гораздо лучше.
Такая разная и такая прекрасная, — написал восхищённый поклонник.
Ранее News.ru писал о том, что знаменитая оперная певица Анна Нетребко во время выступления в честь чествования интенданта и директора концертного зала в Баден-Бадене Андреаса Мёлих-Цебхаузера залезла на стол и исполнила арию. При этом звезда была одета в мини-юбку и туфли на высоких каблуках.