Анна Михалкова научила женщин получаться на фото младше своих лет

https://static.news.ru/photo/594506e2-0cd9-11eb-adf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Анна Михалкова, которой исполнилось 46 лет, показала подписчицам ракурс для селфи, который позволяет казаться моложе.

Актриса посоветовала фотографироваться сверху вниз, устремляя взгляд в небо. Для этого руку с телефоном надо поднять повыше. Для наглядности Михалкова сфотографировалась с такого ракурса сама. На снимке она позирует в ярком свитере в ромбик и с букетом разноцветных тюльпанов в руке.

Вот! Для всех, кому больше... ну, скажем, 18-ти лет. Отличный ракурс для селфи! Поднять руку с телефоном вверх и так на него снизу вверх посматривать. Ну как будто вы на небе что-то увидели, — подписала фотографию актриса.

В комментариях подписчики поделились и своими лайфхаками для удачных селфи.

Ещё лёжа — отличный ракурс. Кошачий разрез глаз обеспечен, и щёки сползают к ушам и их не видно. Рекомендую, — написала пользовательница под ником july.catcherry.

Как писал NEWS.ru ранее, 37-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова продемонстрировала поклонникам своё фото в эффектном топе с декольте. Однако её смелый наряд вызвал бурное обсуждение, многие подписчики посчитали его слишком откровенным.