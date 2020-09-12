«Сейчас грудь выпадет!»: Фанаты осудили Седокову за откровенное фото

https://static.news.ru/photo/e1782d1c-f58e-11ea-b974-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: annasedokova/instagram.com

37-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова продемонстрировала поклонникам своё фото в эффектном топе с декольте. Однако её смелый наряд вызвал бурное обсуждение, многие подписчики посчитали его слишком откровенным.

На фото в Instagram певица делает селфи, при этом одна её грудь практически выпадает из топа.

«Мозгов в голове мало, только грудь выставляете»; «Ой, сейчас грудь выпадет!»; «А у вас поскромнее нет ничего?», «Зачем всё время показывать свою полуголую грудь?», написали подписчики.

Правда многие всё же оценили наряд, назвав его «крутым» и ярким.

В комментариях к снимку Анна Седокова порассуждала на тему любви. По её мнению, любовь и крепкие отношения могут начинаться с секса. Она отметила, что именно из химии рождается та самая невероятная любовь, которая невозможна без желания прикасаться и обладать, а дальше всё зависит от воспитания, положения и обстоятельств.

Низменные чувства, скажут одни. Начало, думаю я. Мы боимся, мы отрицаем, но это часть нас. Важная и основополагающая, — отметила артистка.

Ранее NEWS.ru писал, что Анна Седокова выбрала БДСМ-наряд для ответа на замечание Ксении Собчак о женщинах, которые после 40 лет начинают показывать публике «обнажённые» снимки. Пикантную фотографию бывшая солистка группы «ВИА Гра» разместила на своей странице в Instagram, заметив, что ей надоели «стереотипы, которые годами загружали в головы женщин».