«Сейчас грудь выпадет!»: Фанаты осудили Седокову за откровенное фото

37-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова продемонстрировала поклонникам своё фото в эффектном топе с декольте. Однако её смелый наряд вызвал бурное обсуждение, многие подписчики посчитали его слишком откровенным.
На фото в Instagram певица
«Мозгов в голове мало, только грудь выставляете»; «Ой, сейчас грудь выпадет!»; «А у вас поскромнее нет ничего?», «Зачем всё время показывать свою полуголую грудь?», написали подписчики.
Правда многие всё же оценили наряд, назвав его «крутым» и ярким.
В комментариях к снимку Анна Седокова порассуждала на тему любви. По её мнению, любовь и крепкие отношения могут начинаться с секса. Она отметила, что именно из химии рождается та самая невероятная любовь, которая невозможна без желания прикасаться и обладать, а дальше всё зависит от воспитания, положения и обстоятельств.
Низменные чувства, скажут одни. Начало, думаю я. Мы боимся, мы отрицаем, но это часть нас. Важная и основополагающая, — отметила артистка.
Ранее NEWS.ru писал, что Анна Седокова выбрала БДСМ-наряд для ответа на замечание Ксении Собчак о женщинах, которые после 40 лет начинают показывать публике «обнажённые» снимки. Пикантную фотографию бывшая солистка группы «ВИА Гра» разместила на своей странице в Instagram, заметив, что ей надоели «стереотипы, которые годами загружали в головы женщин».
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