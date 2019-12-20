Анна Седокова Анна Седокова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Певица Анна Седокова выбрала БДСМ-наряд для ответа на замечание Ксении Собчак о женщинах, которые после 40 лет начинают показывать публике «обнажённые» снимки.

Пикантную фотографию бывшая солистка группы «ВИА Гра» разместила на своей странице в Instagram, заметив, что ей надоели «стереотипы, которые годами загружали в головы женщин».

Мне пару дней назад исполнилось 37, а значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упрёков общественных деятелей? А через три года я что, в тыкву превращусь? — задалась вопросом Седокова в подписи к снимку.

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#ГолыеиСчастливые Я - Аня Седокова. Мне пару дней назад исполнилось 37 а, значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упреков общественных деятелей? А через три года я что, в тыкву превращусь? Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин ! Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет... Кто вообще это решает кроме самой себя? Вы не представляете, сколько раз я слышала слово «старая» от .. внимание .. ДРУГИХ женщин. Ну, камон! Я восхищена ногами @a030aa , прессом @belonika и попой @olololnew , И мозгами @xenia_sobchak Это огромный труд любой девушки - поддерживать тело особенно после 30. Давайте прекратим мерятся и мы же не мужики) Мы- женщины, все разные и одинаково эмоционально не стабильные Мы расстаёмся, встречаемся, постим голые фото и умные книги одновременно. И это нормально! Мы - все девочки и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно в трусиках мы или без

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

В комментариях пользователи соцсети не только согласились с мнением певицы, но и восхитились её фигурой: «Золотые слова», «Просто в точку!», «Всем бы такую фигуру и тело в 37 лет», «Анна, ты выглядишь очень красиво, у тебя всё при себе», «В русском алфавите нет букв, чтоб описать твою красоту», «Я шокирована. Это очень красиво», «У Собчак аллергия на красивых».

Ранее NEWS.ru сообщал, что после критики женщин за 40 со стороны Собчак, показала новое платье главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук. Она выложила снимок в Instagram, заметив, что приоделась, но без разрезов всё же не смогла обойтись.

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