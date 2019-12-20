https://static.news.ru/photo/74bbe2b6-238b-11ea-8c42-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Певица Анна Седокова выбрала БДСМ-наряд для ответа на замечание Ксении Собчак о женщинах, которые после 40 лет начинают показывать публике «обнажённые» снимки.

Пикантную фотографию бывшая солистка группы «ВИА Гра» разместила на своей странице в Instagram, заметив, что ей надоели «стереотипы, которые годами загружали в головы женщин».

Мне пару дней назад исполнилось 37, а значит, у меня осталось всего 3 года, чтобы публиковать такие фото без упрёков общественных деятелей? А через три года я что, в тыкву превращусь? — задалась вопросом Седокова в подписи к снимку.

В комментариях пользователи соцсети не только согласились с мнением певицы, но и восхитились её фигурой: «Золотые слова», «Просто в точку!», «Всем бы такую фигуру и тело в 37 лет», «Анна, ты выглядишь очень красиво, у тебя всё при себе», «В русском алфавите нет букв, чтоб описать твою красоту», «Я шокирована. Это очень красиво», «У Собчак аллергия на красивых».

Ранее NEWS.ru сообщал, что после критики женщин за 40 со стороны Собчак, показала новое платье главный редактор журнала Hello! Светлана Бондарчук. Она выложила снимок в Instagram, заметив, что приоделась, но без разрезов всё же не смогла обойтись.