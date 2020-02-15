Актёр Андрей Ургант, отец телеведущего Ивана Урганта, назвал размер своей пенсии. Он получает 17,5 тыс. рублей в месяц.
Но, уверяет актёр, он даже не замечает этих денег, поскольку именно такую сумму тратит ежедневно. Знаменитость добавил, что в прошлом году ему не платили пенсию четыре месяца,
Но потом сотрудники Пенсионного фонда извинились перед звездой советского кино и возобновили выплаты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алиса Фрейндлих рассказала, что получает в качестве пенсии «вполне нормальные деньги». Но сумму актриса называть не стала.
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