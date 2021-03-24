Андрей Малахов решил отказаться от московской прописки

Телеведущий Андрей Малахов отказался от прописки в столице в пользу родного города в Мурманской области.
В своём Instagram Малахов выложил фотографию с новым штампом в паспорте.
Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 марта я официально прописан в городе Апатиты. Считаю это трендом 2021 года. Прописка в Москве (такая желанная в 90-х годах XX века) в XXI веке не такая важная штука, — написал он под снимком.
Поклонники поддержали телеведущего и поздравили его с верным решением.
Всё правильно. Где родился, там и пригодился, — написал один из подписчиков.
Другой комментатор отметил, что северная пенсия больше московской.
Как писал NEWS.ru, ранее Малахов рассказал, что в среднем знаменитости получают за эфир от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от своей популярности и громкости темы. По его словам, сейчас знаменитости могут рассчитывать максимум на сумму до полумиллиона рублей за скандальный эксклюзив.