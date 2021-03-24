Андрей Малахов решил отказаться от московской прописки

Фото: malakhov007/instagram.com

Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Долматова обсудила с подписчиками свои будущие похороны. Телеведущая заявила, что не хотела бы, чтобы её хоронили традиционным способом.

На своей странице в Instagram она опубликовала ответ на вопрос своей подписчицы, планирует ли она собственные похороны, и, если да, как они будут выглядеть. Я не хочу лежать под землей!...