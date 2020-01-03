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Модель Анастасия Решетова, которая в октябре родила сына Ратмира от рэпера Тимати, опубликовала в Instagram фото их общего ребёнка.

На снимке девушка держит ребёнка на руках. Правда разглядеть внешность малыша очень сложно — лицо прикрыто фотостикером, изображающим очки, пишет «Телепрограмма».

По словам модели, не показывать ребёнка широкой общественности — это вполне нормальная вещь. Есть родители, которые скрывают своих детей до самой школы, а кто-то относится к этому спокойней.

Я желаю вам быть более понимающими и терпеливыми. Мы обязательно покажем вам свой озорной взгляд и широкую улыбку! Всему своё время, — заявила она.

Ранее подружки Тимати Алёна Шишкова и Анастасия Решетова, родившие ему детей, снялись в знак примирения в одной фотосессии. Так гражданские жёны рэпера решили развеять слухи о вражде между ними, писал NEWS.ru.