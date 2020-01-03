Модель Анастасия Решетова, которая в октябре родила сына Ратмира от рэпера Тимати, опубликовала в Instagram фото их общего ребёнка.
На снимке девушка держит ребёнка на руках. Правда разглядеть внешность малыша очень сложно — лицо прикрыто фотостикером, изображающим очки,
По словам модели, не показывать ребёнка широкой общественности — это вполне нормальная вещь. Есть родители, которые скрывают своих детей до самой школы, а кто-то относится к этому спокойней.
Я желаю вам быть более понимающими и терпеливыми. Мы обязательно покажем вам свой озорной взгляд и широкую улыбку! Всему своё время, — заявила она.
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Хочу отметить что в первую очередь фото мы делаем на память, а уже потом решаем что -то из запечатлённого показать здесь. Поэтому, не удивляйтесь почему вы видите фото, где нельзя полностью разглядеть лицо Ратмира. Уверена, что точно также вы бы удивлялись если бы их здесь вообще не было, например. На мой взгляд, не показывать ребёнка, который только недавно появился на свет - это совершенно нормальная объяснимая ситуация. Иногда родители вообще не показывают факт наличия детей в соц сетях или скрывают лицо до достижения годовалого возраста, а то и до момента поступления в школу. Также не раскрывают имени ребёнка. Все, что касается нюансов родительства - это точно личное дело каждого. Кому -то хочется оберегать своё чадо от посторонних глаз и обсуждений , а кто -то спокойнее к этому относится и считает что посредством публикации никто малышу вреда не причинит. Я желаю вам быть более понимающими и терпеливыми. Мы обязательно покажем вам свой озорной взгляд и широкую улыбку!)) Всему своё время !
Ранее подружки Тимати Алёна Шишкова и Анастасия Решетова, родившие ему детей, снялись в знак примирения в одной фотосессии. Так гражданские жёны рэпера решили развеять слухи о вражде между ними, писал NEWS.ru.
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