Алёна Шишкова и Виктория Боня могли поссориться из-за мужчины

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Внезапный скандал между телеведущей Викторией Боней и бывшей возлюбленной российского рэпера Тимати 27-летней Алёной Шишковой мог разгореться из-за мужчины.

Экс-звезда шоу «Дом-2» выяснила, что за моделью начал ухаживать боец Хусейн Асхабов, с которым у неё были отношения. Из-за ревности Боня решила «задеть» Алёну Шишкову, пишет «Экспресс газета».

Боня обвинила Шишкову в излишнем увлечении филлерами и «ботоксами» и назвала её лицо «раздутым» и «неестественным». Позже телеведущая извинилась и призналась, что не должна была обсуждать чужую внешность.

Как писал NEWS.ru, Алёна Шишкова заявила, что у неё есть филлеры в губах, но только для их увлажнения. Белоснежные зубы у неё свои. Она посоветовала бывшей участнице «Дома-2» вытащить виниры, накладные волосы и имплантаты и только потом критиковать других.