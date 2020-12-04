Здоровье дороже: Алсу отказалась от участия в новогодних «огоньках»

https://static.news.ru/photo/0933cb34-363c-11eb-b787-fa163e074e61_660.jpg Алсу Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Алсу приняла решение отказаться от съёмок в новогодних телевизионных шоу. По её словам, в разгар пандемии коронавируса она не хочет подвергать риску себя и свою семью.

Артистка отметила, что здоровье семьи для неё важнее.

Думаю, ничего страшного, если один год в новогодних «огоньках» меня не будет, — цитирует певицу «КП-Урал».

Алсу добавила, что её родные, как и все поклонники, в праздничные дни смогут услышать новый альбом, в который вошли в том числе совсем новые композиции. Она выразила надежду, что люди с пониманием отнесутся к её решению.

Ранее NEWS.ru писал, что несмотря на пандемию коронавируса, телевизионный «Голубой огонёк», который покажут в новогоднюю ночь, пройдёт в традиционном формате. Участники и гости шоу будут без защитных масок.

В ноябре на старте съёмок праздничных телешоу певец Валерий Меладзе предложил бойкотировать их в качестве ответной меры на запрет концертной деятельности артистов из-за пандемии коронавируса. Он посетовал на то, что представители шоу-бизнеса остались без стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли и вовсе вынуждены жить без средств к существованию.

Вскоре после этого Меладзе не попал в пятёрку самых желанных звёзд у зрителей «голубых огоньков». Впрочем, как выяснилось в ходе опроса, большинство жителей страны и вовсе не собираются смотреть новогодние телеэфиры.