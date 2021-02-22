Алеся Кафельникова прокомментировала слухи о своей беременности

Дочь известного теннисиста Алеся Кафельникова отреагировала на появившиеся в СМИ слухи о своей беременности.

Она была очень удивлена подобной новостью. Кроме этого, комментируя её, она неправильно назвала имя своей подруги, рассказавшей миру о её беременности.

Кто такая Настя Сказка? И почему я узнаю такие интересные новости о себе последняя? — спросила девушка у подписчиков своего Telegram-канала.

Ранее о беременности Кафельниковой сообщила дизайнер Надя Сказка. Модельер представилась близкой подругой модели. По словам 41-летней женщины, дочь титулованного теннисиста Евгения Кафельникова действительно находится в интересном положении. Она забеременела от 34-летнего Георгия Петришина, экс-жениха актрисы Светланы Ходченковой.

Петришин известен своими былыми любовными победами. В числе его экс-возлюбленных — Рита Дакота, Настя Задорожная, Виктория Дайнеко и Анфиса Чехова.

Как писал NEWS.ru, Алеся Кафельникова попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды. Для обложки она позировала на подоконнике распахнутого окна, в стёклах которого отражается панельное здание напротив. Снимок одной из самых перспективных россиянок в возрасте до 30 лет по версии Forbes разместила в своём Instagram. Результат фотосессии понравился известному американскому фотографу, сотрудничающему с ведущими журналами и модными домами мира, Грегу Каделю. Он написал, что это «классное фото».