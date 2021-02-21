Стало известно о беременности Алеси Кафельниковой

https://static.news.ru/photo/b45c3480-747e-11eb-b194-96000091f725_660.jpg Алеся Кафельникова Фото: kafelnikova_a/instagram.com

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова беременна. Об этом сообщила дизайнер Надя Сказка.

Отмечается, что Кафельникова встречается с 34-летним Георгием Петришиным, экс-женихом Светланы Ходченковой. Сама модель предпочитает не реагировать на домыслы о своей беременности.

Однако Надя Сказка подтвердила слухи. По словам 41-летней женщины, дочь титулованного теннисиста действительно находится в интересном положении, сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Ранее Алеся Кафельникова попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды. Для обложки Кафельникова позировала на подоконнике распахнутого окна, в стёклах которого отражается панельное здание напротив. Снимок одной из самых перспективных россиянок в возрасте до 30 лет по версии Forbes размещён в её Instagram.

Как сообщал NEWS.ru ранее, модель Алеся Кафельникова, основательница бренда одежды USHATÁVA Алиса Ушакова и основательница бренда нижнего белья PETRA Вероника Хан вошли в составленный Forbes рейтинг 30 самых перспективных россиян младше 30 лет в категории «Мода и дизайн».