Forbes составил список самых перспективных артистов до 30 лет

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 30 самых перспективных россиян младше 30 лет. Список представлен в десяти категориях, среди которых — музыка, искусство, а также мода и дизайн.
Самыми перспективными музыкантами
В категории «мода и дизайн» оказались модель Алеся Кафельникова, основательница бренда одежды USHATÁVA Алиса Ушакова и основательница бренда нижнего белья PETRA Вероника Хан.
Вместе с Кантемиром Балаговым в список «самых перспективных европейцев до 30 лет» в категории «Развлечения» попали украинская певица Алёна Савраненко, известная как Alyona Alyona, и исполнитель главной роли в оскароносном фильме «1917» Джордж Маккей, писал NEWS.ru.
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