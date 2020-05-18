Forbes составил список самых перспективных артистов до 30 лет

https://static.news.ru/photo/fc130968-99ad-11ea-8b8d-fa163e074e61_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 30 самых перспективных россиян младше 30 лет. Список представлен в десяти категориях, среди которых — музыка, искусство, а также мода и дизайн.

Самыми перспективными музыкантами названы Алишер Моргенштерн и певицы Манижа Сангин и Катя Кищук. В категорию «Искусство» попали художница Екатерина Муромцева и актриса Василиса Перелыгина. Она известна по роли в фильме «Дылда» Кантемира Балагова, который ранее попал в список «самых перспективных европейцев до 30 лет» Forbes. Кроме того, среди деятелей искусства отмечена американка родом из России Соня Белоусова, выступившая соавтором музыки для сериала «Ведьмак».

В категории «мода и дизайн» оказались модель Алеся Кафельникова, основательница бренда одежды USHATÁVA Алиса Ушакова и основательница бренда нижнего белья PETRA Вероника Хан.

Вместе с Кантемиром Балаговым в список «самых перспективных европейцев до 30 лет» в категории «Развлечения» попали украинская певица Алёна Савраненко, известная как Alyona Alyona, и исполнитель главной роли в оскароносном фильме «1917» Джордж Маккей, писал NEWS.ru.