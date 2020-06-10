Алеся Кафельникова снялась обнажённой для обложки Elle

https://static.news.ru/photo/e1093fb2-ab7c-11ea-af8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/kafelnikova_a

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся попала на обложку журнала о моде и красоте Elle, на снимке супермодель запечатлена без одежды.

Для обложки Кафельникова позировала на подоконнике распахнутого окна, в стёклах которого отражается панельное здание напротив. Снимок одна из самых перспективных россиянок в возрасте до 30 лет по версии Forbes разместила в своём Instagram.

Вот так выглядит мой карантин, когда я пытаюсь позагорать, — иронично подписала фотографию 21-летняя девушка.

Результат фотосессии понравился известному американскому фэшн-фотографу, сотрудничающему с ведущими журналами и модными домами мира, Грегу Каделю. Он написал, что это «классное фото».

Как сообщал NEWS.ru ранее, модель Алеся Кафельникова, основательница бренда одежды USHATÁVA Алиса Ушакова и основательница бренда нижнего белья PETRA Вероника Хан вошли в составленный Forbes рейтинг 30 самых перспективных россиян младше 30 лет в категории «Мода и дизайн».