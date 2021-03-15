Алексей Панин рассказал, чего на самом деле стыдится

https://static.news.ru/photo/245d967e-5e52-11e9-ac31-fa163e074e61_660.jpg Алексей Панин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский актёр Алексей Панин признался, что стыдится не интимных видео, которые периодически сливают в Сеть, а украинских сериалов, в которых он снялся.

Он отметил, что ему стыдно лишь за съёмки в плохих картинах, а убиваться по поводу интимных роликов Панин не намерен, тем более он честен с собой, супругой и своими поклонниками.

Были картины у серьёзных режиссёров, таких как Балаян, Александр Митта. И тут же абсолютно дешевые сериалы в Киеве, «мыло» по 250 серий, — поделился актёр.

Он вспомнил и хорошие работы в спектаклях с Владимиром Этушем, с Ириной Алфёровой, а после этого «умудрялся вляпаться в какую-то дешёвую украинскую антрепризу».

Панин отметил, что он и его супруга бисексуальны и не собираются себя за это корить, потому что «детей не убивают и бабушек не грабят», сообщил KP.RU.

Очередное фото на грани провокации выложил в своём Instagram актёр Алексей Панин. На кадре с эротической вечеринки он предстаёт в комплекте женского белья. Как писал ранее NEWS.ru, на снимке также его супруга Ева Тарлакян и её подруга. Панин выбрал самый откровенный комплект.