Александр Васильев Александр Васильев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Историк моды Александр Васильев прокомментировал слухи о романе с бывшей женой Аршавина Юлией Барановской. Он оставил в своём блоге видеопослание тем, кто интересуется его личной жизнью.

Мне приписывают сейчас три громких романа: с Надеждой Бабкиной, Юлией Барановской и, конечно, с моей соведущей Надеждой Скулкиной. Боже мой! Сколько прекрасных вещей! Кто прав — узнаем позже, — внёс интригу ведущий «Модного приговора».

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Васильев предпочитает с юмором относиться ко всем сплетням о себе. Вот и сейчас он заявил, что Юлия Барановская якобы ждёт от него ребёнка. Стоящая за его спиной телеведущая со смехом подтвердила: «Уже два года ждём».

В завершение Васильев поцеловал Барановскую в щёку со словами: «Знайте о нашей страсти».

Ранее NEWS.ru сообщал, что историк моды и телеведущий Александр Васильев оценил слова французского кутюрье Жана-Поля Готье о том, что русские мужчины далеки от эталонов красоты. Ранее модельер посетил премьеру своего Fashion Freak Show в Москве.

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