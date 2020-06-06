Александр Васильев объяснил свою нелюбовь к спортивным костюмам

https://static.news.ru/photo/3fd23422-a7a9-11ea-a061-fa163e074e61_660.jpg Александр Васильев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Историк моды Александр Васильев объяснил, почему никогда не носит спортивные костюмы. Сегодня на фоне пандемии многие стали отдавать предпочтение пижамам дома и спортивным костюмам на улице.

Но сам телеведущий такого стиля сторонится. У него вообще нет спортивного костюма, пишет KP.RU.

Я стараюсь держать стиль. А кроме того, мне ведь приходится выходить по скайпу в разных программах, — рассказал историк моды.

Васильев добавил, что не прочь заработать в период пандемии. Для него не составляет проблемы подготовить художественные поздравления на юбилеи или свадьбы. И появиться в спортивном костюм перед молодожёнами телеведущий не представляет возможным. Тем более, что с подобными просьбами к нему часто обращаются состоятельные люди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что историк моды и ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев заявил, что шоу-бизнес начнёт переживать тяжёлые времена из-за пандемии коронавируса. По словам эксперта, девушкам придётся делать акцент на глаза, потому что маски скроют их надутые губы.