Александр Васильев объяснил свою нелюбовь к спортивным костюмам

Историк моды Александр Васильев объяснил, почему никогда не носит спортивные костюмы. Сегодня на фоне пандемии многие стали отдавать предпочтение пижамам дома и спортивным костюмам на улице.
Но сам телеведущий такого стиля сторонится. У него вообще нет спортивного костюма,
Я стараюсь держать стиль. А кроме того, мне ведь приходится выходить по скайпу в разных программах, — рассказал историк моды.
Васильев добавил, что не прочь заработать в период пандемии. Для него не составляет проблемы подготовить художественные поздравления на юбилеи или свадьбы. И появиться в спортивном костюм перед молодожёнами телеведущий не представляет возможным. Тем более, что с подобными просьбами к нему часто обращаются состоятельные люди.
Ранее NEWS.ru сообщал, что историк моды и ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев заявил, что шоу-бизнес начнёт переживать тяжёлые времена из-за пандемии коронавируса. По словам эксперта, девушкам придётся делать акцент на глаза, потому что маски скроют их надутые губы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен