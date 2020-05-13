Васильев сравнил образ Бузовой с внешним видом девушек из дома терпимости

https://static.news.ru/photo/6dcaf802-9523-11ea-81e3-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Историк моды и ведущий передачи «Модный приговор» Александр Васильев заявил, что шоу-бизнес начнёт переживать тяжёлые времена из-за пандемии коронавируса.

По словам эксперта, девушкам придётся делать акцент на глаза, потому что маски скроют их надутые губы. В пример он привёл видеоролик певицы Ольги Бузовой.

Яркая иллюстрация моим словам — последний клип Ольги Бузовой, где она изображает фронтовичку в очень нелепом макияже с наклеенными ресницами и накрашенными глазами, хотя в такой боевой раскраске «на фронт» не выходили даже девушки из дома терпимости, — заявил историк моды в разговоре с KP.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, Бузову раскритиковали в Сети после того, как она выставила фотографии, сделанные специально ко Дню Победы. Пользователи сочли неуместной её фотосессию в военной форме с ярким макияжем. Пользователи обрушили на неё шквал негатива, назвав поведение певицы «кощунством».