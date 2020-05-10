Фото накрашенной Бузовой в гимнастёрке разозлило пользователей

https://static.news.ru/photo/59a00942-92b9-11ea-b3e2-fa163e074e61_660.jpg Давид Манукян и Ольга Бузова Фото: buuzzoovvaa8866/instagram.com

Российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову раскритиковали в Сети после того, как она выставила фотографии, сделанные специально ко Дню Победы. Пользователи сочли неуместной её фотосессию в военной форме с ярким макияжем. Пользователи обрушили на неё шквал негатива, назвав поведение певицы «кощунством».

Зачем вы делаете карнавал в этот день? — возмутился один из подписчиков.

Многим снимки звезды показались очередной игрой на публику и попыткой завоевать внимание аудитории с помощью священного праздника: «Накрасилась и приехала в лес ради фоточки», «Показушница», «В войну некогда было мулеваться! Думали о другом».

Ранее, как писал NEWS.ru, Бузова по случаю Дня Победы опубликовала в Instagram пост с воспоминаниями о своих бабушках и дедушках, прошедших Великую Отечественную войну. Певица рассказала о родственниках и призналась, что больше всего её трогают подробности жизни бабушки Аллы.