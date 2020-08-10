Александр Малинин поделился фото с внучкой

https://static.news.ru/photo/9b1ccf9e-dba3-11ea-99cf-fa163e074e61_660.jpg Александр Малинин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Александр Малинин опубликовал фото с дня рождения своей внучки Арианны.

На снимке, которым артист поделился с подписчиками на своей странице в Instagram, девочка обнимает деда.

Празднуем с утра день рождения моей любимой внучки Арианны. 8 лет!!! — написал Малинин.

Арианна — дочка его приёмного сына Антона, рождённого от первого брака его жены Эммы с Александром Исаевым. В комментариях к фото поклонники поздравили девочку, а Малинина назвали «всем дедушкам дедушка».

У Малинина есть ещё один внук — Платон. В этом году мальчику исполнится 13 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. Его дочь — американская писательница Кэтрин Шварценеггер родила сына. Для Кэтрин, которой в декабре исполнится 31 год, это первый ребёнок, а её муж, актёр Крис Пратт, уже воспитывает сына Джека, которого ему родила актриса Анна Фэрис.