Алана Мамаева резко высказалась о новой избраннице бывшего мужа

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, резко высказалась о новой возлюбленной экс-супруга Надежде Санько. Своими мыслями она поделилась в Instagram.

Надюха, я всегда тобой восхищалась, а ты всегда мне завидовала! Хорошо, не подруга, ОК! Но я тебе доверяла, — призналась Мамаева.

Также Алана назвала своего бывшего мужа «трусом» и выразила надежду, что новая возлюбленная футболиста «расчехлит его по полной» и «оставит без штанов». Она обвиняет свою бывшую подругу, Надежду Санько, в меркантильности, при этом раскрывая интимные подробности их общения: Мамаева рассказала, как «охотница за бабками» «досконально расспрашивала» её о подарках футболиста и о количестве денег, которые тот давал жене на жизнь. Также Алана пристыдила экс-супруга за «30 тысяч на продукты детям» и в саркастичной форме посоветовала ему выпить «шампанского на €250 тысяч в Монако».

Ранее Мамаева опубликовала письма мужа из тюрьмы и назвала его «предателем», в то время как соперница Аланы, Надежда Санько, также не осталась в стороне и раскрыла фанатам личные подробности их взаимоотношений с бывшей подругой.