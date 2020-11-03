Актёр Оскар Кучера собирается открыть фудкорты в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/5c863b84-1d80-11eb-801b-fa163e074e61_660.jpg Оскар Кучера Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр и телеведущий Оскар Кучера собирается открыть уличные фудкорты, но пока только в Подмосковье. У артиста уже был ресторан, но он его закрыл.

О своих бизнес-планах покинувший проект Кудрявцевой «Звёзды сошлись» актёр рассказал в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» в эфире «Русского радио».

Есть идея открыть уличные фудкорты. Это будет интересно. Пока только они откроются в Подмосковье. Я приглашу всех друзей на открытие. Но это будет, сразу скажу, не помпезная история. Сейчас мы находимся с бизнес-партнёрами на стадии планирования, — заявил Кучера.

По словам телеведущего, все актёры сейчас переживают не лучшие времена. Причиной этому стала пандемия коронавируса. Но он сам снимается в сериале на телеканале «Россия 1», всего Кучере предстоит сняться в 16 сериях. Он заявил, что очень рад тому, что у него есть работа. После ухода с проекта Кудрявцевой у актёра появилось достаточно много времени и он активно снимается кино.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актёр и телеведущий Оскар Кучера покинул программу «Звёзды сошлись», которую в течение нескольких лет вёл совместно с Лерой Кудрявцевой, потому что его жизненные ценности не совпадали с ценностями авторов шоу.