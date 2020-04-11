Актёр из «Гарри Поттера» впервые станет отцом

https://static.news.ru/photo/cd1caf8e-7bed-11ea-bea1-fa163e074e61_660.jpg Руперт Гринт Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Актёр Руперт Гринт, ставший известным после роли Рона Уизли в фильме «Гарри Поттере», скоро будет отцом.

Мамой его будущего ребёнка станет Джорджия Грум, с которой актёр живёт уже девять лет. Об этом рассказал представитель пары.

Он также просил не тревожить будущих родителей расспросами и уважать их право на частную жизнь.

Ранее появились слухи, что Гринт и Грум поженились в Лондоне. Поводом стало появление на пальце у девушки обручального кольца. Позже актёр опроверг эти домыслы, сообщает StarHit.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Дэниел Рэдклифф считает, что популярность, обрушившаяся на него после съёмок в «Гарри Поттере», стала причиной его алкоголизма.