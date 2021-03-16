Актёр Эллиот Пейдж станет первым мужчиной-трансгендером на обложке Time

В своей женской ипостаси Пейдж получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах «Начало», «Американское преступление», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Леденец» и «Джуно». В 2014 он совершил каминг-аут как лесбиянка, после чего женился на танцовщице.
Как писал NEWS.ru, ранее 33-летний артист, известный ранее как Эллен Пейдж, сделал селфи как мужчина. Он сделал каминг-аут 1 декабря. Тогда же актёр отметил, что боится ненависти, агрессии и насилия, несмотря на наличие привилегий. По его словам, трансгендерные персоны сильно дискриминированы: только за 2020 год было убито не меньше 40 транслюдей, большинство из которых — темнокожие или латиноамериканские трансженщины.