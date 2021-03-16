Актёр Эллиот Пейдж станет первым мужчиной-трансгендером на обложке Time

https://static.news.ru/photo/7352f0c8-8667-11eb-886f-96000091f725_660.jpg Фото: elliotpage/instagram.com

Эллиот Пейдж, в прежней жизни известный как Эллен станет первым мужчиной-трансгендером на обложке журнала Time. Статья посвящена борьбе за равные права.

Канадский актёр предстал на обложке в джинсах и свитере. Статья о Пейдже посвящена борьбе за равные права трансгендеров. Заголовок гласит «Я полностью тот, кто я есть».

"I'm fully who I am." Actor Elliot Page and the fight for trans equality https://t.co/ozlpoqa2sb pic.twitter.com/OAKogfmoRx — TIME (@TIME) March 16, 2021

В своей женской ипостаси Пейдж получил наибольшую известность благодаря ролям в фильмах «Начало», «Американское преступление», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Леденец» и «Джуно». В 2014 он совершил каминг-аут как лесбиянка, после чего женился на танцовщице.

Как писал NEWS.ru, ранее 33-летний артист, известный ранее как Эллен Пейдж, сделал селфи как мужчина. Он сделал каминг-аут 1 декабря. Тогда же актёр отметил, что боится ненависти, агрессии и насилия, несмотря на наличие привилегий. По его словам, трансгендерные персоны сильно дискриминированы: только за 2020 год было убито не меньше 40 транслюдей, большинство из которых — темнокожие или латиноамериканские трансженщины.